Мониторинговая миссия ЕС усилила патрулирование на азербайджано-армянской границе

Сегодня миссия Европейского Союза в Армении направляет 1 500 патрулей в приграничные районы.

Как сообщает в среду Day.Az, об этом говорится в аккаунте миссии в социальной сети X.

Было отмечено, что миссии поручено наблюдать за ситуацией на местах и подготовить отчет.

"Миссия осуществляет патрулирование на шести оперативных базах в Гафане, Горусе, Джермуке, Ехегнадзоре, Мартуни и Иджеване", - отмечено в публикации.

Напомним, что 23 января 2023 года Европейский союз (ЕС) дал согласие на отправку очередной миссии на армяно-азербайджанскую границу. Как отмечалось, первоначальный мандат миссии рассчитан на два года, а ее оперативный штаб будет находиться в Армении. Руководить гражданскими операциями будет Стефано Томат, управляющий директор отдела гражданского планирования и поведения Европейской службы внешних связей (CPCC).

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