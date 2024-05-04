Президентство Макрона скоро перейдет в мрачную фазу

В своей недавней речи о будущем Европы Эммануэль Макрон призвал ЕС превратиться в военную державу или столкнуться со "смертью". Однако его президентство во Франции, возможно, скоро перейдет в мрачную фазу, если только он не сможет преодолеть падение рейтинга своей партии на июньских выборах в Европейский парламент.

Как передает Day.Az, об этом говорится в статье британской газеты The Guardian.

"Непопулярность Макрона - главная причина того, что его центристская проевропейская партия "Возрождение" в опросах общественного мнения занимает второе место после крайне правого "Национального объединения" во главе с Марин Ле Пен. На последних европейских выборах пять лет назад эти две партии шли ноздря в ноздрю.

Голосование в ЕС рассматривается как испытание, поскольку это последнее запланированное национальное голосование во Франции перед президентскими выборами 2027 года, на которых Ле Пен, как ожидается, предпримет четвертую и самую многообещающую попытку заполучить власть", - пишет автор статьи Пол Тейлор.

В издании отмечается, что Макрону осталось находиться в Елисейском дворце всего два года, но, не имея парламентского большинства, он пребывает под постоянной угрозой вотума недоверия.

"Его влияние в Европе также под угрозой, поскольку либеральная группа Renew Europe, с которой его партия входит в Европейский парламент, теряет места, а число либеральных лидеров также сокращается по мере того, как европейские избиратели склоняются в сторону правых. Кроме того, авторитет Франции в глазах многих людей падает из-за высокого дефицита бюджета и растущего долга", - подчеркивает The Guardian.

Автор статьи считает, что 46-летний президент, по сути, сам виноват в своём политическом положении. Он настолько персонализировал стиль управления, что избиратели винят его во всем - от дороговизны жизни до роста насилия среди молодежи и риска терроризма во время Олимпийских игр в Париже этим летом.

"Партия до сих пор не согласовала, кто будет в списке кандидатов, который должен быть объявлен 7 мая. В кулуарах продолжается острая борьба между действующими евродепутатами, цепляющимися за свои места, и четырьмя союзными центристскими партиями, стремящимися выставить своих кандидатов. Да еще и необходимость соблюдения гендерного баланса и выдвижения новых лиц усложняют задачу. Из 23 мест французских центристов в уходящем парламенте, по данным опросов, только 13 являются проходными с учетом текущих рейтингов.

Партия "Возрождение" сталкивается с растущей конкуренцией за левоцентристских избирателей со стороны Рафаэля Глюксмана - лидера небольшой партии Place Publique, которая набрала 13% по последним опросам. Его сын Андре Глюксман, ведущий кампанию по массовой поддержке Украины и большей социальной справедливости, собирает голоса разочарованных в Макроне людей, а также левых, которых оттолкнула яростная пропалестинская риторика их лидера Жан-Люка Меланшона.

В то же время консервативная партия "Республиканцы" может стать еще одной жертвой июньского голосования. Некогда мощное, раздираемое междоусобицами и политическими разногласиями объединение, похоже, снова проиграет Ле Пен, которая укрепляет свои позиции в качестве ведущей силы французских правых.

Политолог Хлоя Морен написала в своей книге, что Ле Пен может победить на следующих президентских выборах, поскольку французские избиратели считают, что сменявшие друг друга президенты правых, левых и центристов не смогли решить их проблемы и обратить вспять процесс, который многие воспринимают как упадок страны", - резюмировал автор статьи.