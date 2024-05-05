Армении пришлось согласиться на диалог с Азербайджаном без посредников

Очень символично, что к обсуждениям мирного договора Азербайджан и Армения сегодня подходят самостоятельно, без посредников, которые все годы конфликта безрезультатно сопровождали процесс.

Об этом сказал в беседе с Day.Az израильский политолог, главный редактор сайта АzIzNews.ru Юрий Бочаров.

Комментируя предложение Казахстаном своей площадки для встреч азербайджанской и армянской стороны, политолог подчеркнул, что Астана при этом не выдвинула никакой собственной повестки дня в отличии от всех остальных посредников, не высказала "пожеланий", как правильно и с кем дружить. Именно нейтральность Казахстана, желающего достичь всеобъемлющего мира между его кавказскими соседями без назойливого давления со стороны третьих "заинтересованных" сторон, как с Запада, так и с Севера, вызвала доверие к инициативе Президента Касым-Жомарта Токаева, считает Бочаров.

"В итоге Алматы может повторно войти в историю как место подписания мирного договора между Азербайджаном и Арменией, ведь именно здесь после распада СССР в 1991 году было объявлено о союзе новых независимых республик, объявивших советские административные рубежи своими государственными границами. Возможно, именно то историческое решение о признании советских административных рубежей государственными границами повлияло на решение республик, в результате чего была достигнута договоренность о проведении в Казахстане переговоров между министрами иностранных дел двух стран Джейхуном Байрамовым и Араратом Мирзояном", - сказал Бочаров.

Израильский политолог считает очень важным тот факт, что Казахстан не выступает посредником, а лишь создает все необходимые для встречи глав МИД условия. Казахстан - страна, не вовлеченная в геополитические интриги в регионе и имеющая дружеские отношения с обеими сторонами. Проведение мирных переговоров в этом государстве означает реализацию давнего желания Баку перевести переговоры с Ереваном в двусторонний формат.

Президент Ильхам Алиев, выступая в Баку на открытии VI Всемирного форума межкультурного диалога, заявил, что переговоры ведутся на основе документа, подготовленного Азербайджаном, и наблюдаются положительные тенденции в мирном процессе. Причем, глава государства подчеркнул, что делимитация и демаркация осуществляются на основе договоренностей, достигнутых между двумя странами без каких-либо посредников.

"Важно, что Армении пришлось в конце концов согласиться на предложение Баку о двустороннем диалоге без посредников. Использование услуг посредников, которые географически находятся вдали от региона, никак не приближает перспективу мира. Хотя, конечно, внешние игроки, в частности США, все равно будут пытаться сохранить в той или иной форме свою роль в процессе мирных переговоров или влиять на этот процесс в качестве советника. Но одно сегодня можно сказать с уверенностью - вслед за площадками переговоров в Брюсселе и Москве вашингтонский формат, организованный с участием Энтони Блинкена, также утратил свою актуальность.

Азербайджан и Армения - две бывшие советские республики, подписавшие в 1991 году декларацию о создании СНГ и именно в Алма-Ате (ныне Алматы - ред.) и официально признавшие границы друг друга, спустя 33 года вновь выбирают этот город. И в этой связи очень символично, что именно президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, который как пишут западные СМИ, "возвел прагматичный нейтралитет в форму искусства, делая всех счастливыми", идет на помощь братским республикам, без предварительных условий, а лишь желая продвинуть вопросы мира и стабильности в регионе", - сказал Юрий Бочаров.

Лейла Таривердиева