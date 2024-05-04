https://news.day.az/politics/1657770.html Джейхун Байрамов встретился с турецким коллегой
Джейхун Байрамов встретился с турецким коллегой
Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов встретился с министром иностранных дел Турции Хаканом Фиданом.
Как сообщает Day.Az, об этом сообщили в пресс-службе МИД Турции.
Сообщается, что встреча состоялась в Банжуле в рамках 15-го саммита Организации исламского сотрудничества.
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