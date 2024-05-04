Джейхун Байрамов встретился с турецким коллегой

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов встретился с министром иностранных дел Турции Хаканом Фиданом.

Как сообщает Day.Az, об этом сообщили в пресс-службе МИД Турции.

Сообщается, что встреча состоялась в Банжуле в рамках 15-го саммита Организации исламского сотрудничества.

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