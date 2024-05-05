Представлена обширная концертная программа, посвященная 20-летию Фонда Гейдара Алиева

В Центре Гейдара Алиева 4 мая была представлена концертная программа "Отзвуки 20 лет". Концерт посвящен 20-летию создания Фонда Гейдара Алиева.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, на концерте присутствовали помощник Президента Азербайджанской Республики, директор Центра Гейдара Алиева Анар Алакбаров, министр культуры Адиль Керимли, депутаты Милли Меджлиса и другие гости.

Концертная программа началась с показа видеоролика о деятельности Фонда Гейдара Алиева и его деятельности в сфере культуры.

Видеоролик рассказывает о том, что Фонд Гейдара Алиева был создан в 2004 году с целью продолжать политику великого лидера и постоянно прививать новым поколениям выдвинутые общенациональным лидером идеи национальной государственности. Своей деятельностью за последние 20 лет Фонд зарекомендовал себя как не имеющая аналогов в Азербайджане организация благодаря той большой роли, которую он сыграл в общественной жизни Азербайджана, важности и масштабности поставленных перед ним целей.

Возглавляемый Мехрибан Алиевой Фонд за последние 20 лет добился бесчисленных успехов и внес вклад в реализацию серьезных реформ в сфере культуры, образования, здравоохранения и других областях. Фонд Гейдара Алиева также неустанно работает над продвижением страны и пропагандой богатых национальных ценностей во всем мире.

В видеоролике также отмечается, что Фонд, не имеющий альтернативы в Азербайджане в силу важности, масштаба и весомости своих целей, продолжит, как и прежде, осуществлять крупные проекты во имя сохранения идей великого лидера Гейдара Алиева.

Состав участников концерта и его репертуар весьма символичны. Так, Фонд Гейдара Алиева, отмечающий в этом году свое 20-летие, всегда поддерживал молодые таланты, содействовал развитию культуры и искусства, реализовывал проекты, направленные на широкую пропаганду нашей культуры.

Фонд Гейдара Алиева оказывает поддержку как образованию нашей молодежи, так и ее участию в международных конкурсах и фестивалях. Проекты Фонда в различных сферах, в том числе связанные с национальной, классической и джазовой музыкой, а также конкурсы мугама, различные музыкальные фестивали, придали импульс выявлению новых талантов и их развитию.

В сегодняшней концертной программе выступили именно эти деятели культуры и искусства, в творчестве которых Фонд Гейдара Алиева оставил след, придал импульс, оказал поддержку: Азер Заде (тенор), Азер Зейналов (тенор), Джейла Сеидова (скрипка), Эльчин Азизов (баритон), Эмиль Афрасияб (фортепиано), Эльвин Ходжа Ганиев (скрипка), Фархад Бадалбейли (фортепиано), Исфар Сарабский (фортепиано), Миралам Мираламов (ханенде), Мурад Адыгёзалзаде (фортепиано), Самир Джафаров (тенор), Тайяр Байрамов (ханенде) и другие.

Выступление каждого исполнителя предварял краткий видеоролик с его поздравлениями в адрес Фонда Гейдара Алиева - покровителя азербайджанской культуры.

Исполнители выступили на концерте в сопровождении Азербайджанского государственного симфонического оркестра имени Узеира Гаджибейли (дирижеры - народный артист Ялчин Адыгёзалов, заслуженный артист Фуад Ибрагимов, Мустафа Мехмандаров).

Участие Азербайджанской государственной хоровой капеллы (художественный руководитель - народная артистка Гюльбаджи Иманова) и хора Азербайджанской государственной детской филармонии (художественный руководитель - Диляра Алиева) придали концерту особое настроение.

Наряду с произведениями азербайджанских и европейских композиторов на вечере прозвучали наши народные песни, теснифы и мугамы, а также неподражаемые музыкальные композиции, созданные для ряда фильмов отечественного производства.

Подготовленная на высоком профессиональном уровне концертная программа показала, что за 20-летнюю деятельность под руководством Первого вице-президента Мехрибан Алиевой Фонд Гейдара Алиева, основанный на идеях великого лидера Гейдара Алиева и добившийся важных достижений благодаря реализации значимых проектов в областях науки и образования, здравоохранения, социальной и других сферах, а самое главное - снискавший любовь и доверие людей, всегда придавал особое значение сохранению и пропаганде наших национальных, культурных и духовных ценностей. За минувшие годы Фонд Гейдара Алиева внес вклад в развитие культурной сферы, и концерт, проведенный по случаю 20-летия его деятельности, можно считать демонстрацией небольшой части этих успехов.

Грандиозный юбилейный концерт Фонда, всегда проявлявшего чуткое отношение к Карабаху, завершился исполнением "Карабах шикестеси".

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