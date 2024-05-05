На время проведения COP29 в мире может быть установлено перемирие

Азербайджан может предложить странам заключить перемирие на время проведения 29-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29) в Баку.

Как сообщает Day.Az, об этом заявил в интервью The Guardian помощник Президента Азербайджана - заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации Президента Хикмет Гаджиев.

Издание напоминает, что большинство государств мира заключают перемирие во время летних и зимних Олимпийских игр.

"Мы ведем дискуссии с разными партнерами о перемирии на время COP, как в период Олимпиады. Но это на ранней стадии обсуждения. Это потребует дополнительных консультаций и обсуждений", - сказал Х.Гаджиев.

Помощник Президента отметил, что Азербайджан прилагает и будет продолжать дополнительные усилия, чтобы сделать COP29 еще одной историей успеха в области мира и конференцией для достижения мира, наряду с проблемой борьбы с изменением климата.

"Мы работаем над продвижением мирной повестки дня. Климатический кризис, вероятно, усугубит нехватку продовольствия и воды, может увеличить масштабы миграции, усиливая давление на государства и потенциально вызывая пограничные проблемы.

Безопасность состоит из множества элементов, и нельзя отрицать, что климатические воздействия, изменение окружающей среды или экологические проблемы имеют отношение к национальной безопасности и миру", - сказал он.

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