Названо количество мин, обнаруженных на освобожденных территориях за неделю

Азербайджанское агентство по разминированию (ANAMA) опубликовало еженедельную информацию о гуманитарных операциях по разминированию, проводимых на освобожденных от оккупации территориях.

Как сообщили в понедельник Day.Az в ANAMA, за период с 29 апреля по 5 мая 2024 года на освобожденных от оккупации территориях было обнаружено и обезврежено 53 противотанковых и 26 противопехотных мин, а также 378 неразорвавшихся боеприпаса. Были очищены от мин 2046,3 гектара земли.

Отметим, что операции по разминированию проводили Агентство по разминированию, министерство обороны, министерство по чрезвычайным ситуациям и Государственная пограничная служба Азербайджана.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!