https://news.day.az/politics/1670193.html Точность выданных Арменией минных карт не превышает 25% - Вугар Сулейманов
Точность выданных Арменией минных карт не превышает 25% - Вугар Сулейманов
Точность от карт минных полей, выданных Арменией, не превышает 25 процентов.
Как сообщает в понедельник Day.Az со ссылкой на Trend, об этом заявил председатель правления Агентства по разминированию Азербайджанской Республики (ANAMA) Вугар Сулейманов на научно-практической конференции в городе Ханкенди.
"Обработав эти данные, стало ясно, что польза этих данных не превышает 25 процентов. Это очень низкий показатель. Данные охватывают только прошлую линию соприкосновения", - добавил он.
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