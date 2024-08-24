Азербайджано-узбекские отношения поднимаются на стратегический уровень

Во внешней политике Президента Ильхама Алиева всегда ведущую роль играют дружественные и братские отношения с тюркоязычными странами, развитие экономических связей, отношения преемственности.

Как передает Day.Az, об этом сообщил в субботу Trend политолог Азер Гараев.

A.Гараев отметил, что в последние годы отношения между Азербайджаном и Узбекистаном достигли нового пика, который еще больше усилился во время государственного визита Президента Ильхама Алиева в Узбекистан 22 августа 2024 года.

"Между Узбекистаном и двумя районами Азербайджана установлены братские связи. При этом 30-летие установления дипломатических отношений между двумя странами будет особо отмечаться в следующем году.

Во время этого визита был подписан важный договор о союзнических отношениях между Азербайджаном и Узбекистаном, что стало показателем подъема отношений между двумя странами до стратегического уровня.

На встрече между Президентом Ильхамом Алиевым и Президентом Шавкатом Мирзиёевым оба лидера говорили о тесном сотрудничестве между странами и подчеркивали его успешное развитие в различных сферах. Реализуются масштабные проекты, особенно в сфере экономики, промышленности и инфраструктуры. Президент Мирзиёев высоко оценил проводимые Азербайджаном работы по реконструкции в Карабахе и выразил готовность Узбекистана оказать свою поддержку этому процессу. Это включает в себя предложение Узбекистана об участии в строительных работах в Карабахе.

Ильхам Алиев отметил, что отношения между двумя странами вышли на самый высокий уровень - уровень союзничества. Эти союзнические отношения обеспечат дальнейшее сближение двух братских народов и двух могущественных государств, а также сыграют важную роль в региональной политике в будущем", - сказал он.

Политолог также упомянул, что в ходе визита был подписан ряд важных документов с целью расширения сотрудничества между двумя странами в различных сферах.

"Среди них "Соглашение о союзнических отношениях между Азербайджанской Республикой и Республикой Узбекистан", который вошел в историю как один из важнейших документов. Данное соглашение позволит Азербайджану и Узбекистану выступать в качестве союзных стран, поддерживающих друг друга на международной арене.

Азербайджан и Узбекистан совместно запустят важные проекты - это строительство гостиниц, текстильных кластеров, швейных фабрик, производство стройматериалов и другие. Для реализации проектов действует совместная инвестиционная компания с капиталом в 500 миллионов долларов. Прочные связи между Азербайджаном и Узбекистаном внесут большой вклад в развитие обеих стран в экономической, политической и культурной сферах и, как ожидается, в ближайшие годы будут углубляться в этом направлении.

Тесная связь между двумя братскими странами, исторические связи и высокий уровень дружественных отношений между главами государств являются ключевыми моментами, способствующими быстрому развитию азербайджано-узбекских отношений", - добавил он.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!