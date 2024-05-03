Новые подробности об исчезнувшем со всем экипажем проклятом корабле

Проклятый корабль, таинственным образом исчезнувший 115 лет назад с всеми 14 членами экипажа, нашли. Как передает Day.Az, об этом сообщается на сайте Исторического общества кораблекрушений Великих озер.

Общественная организация обнародовала фотографии затонувшего корабля Adella Shores. Впервые судно обнаружили в 2021 году. Его нашли с помощью гидролокации член Исторического общества, директор по морским операциям, и его брат. С тех пор они изучили многочисленные архивные сведения и теперь точно уверены, что нашли действительно Adella Shores.

Проклятый корабль пропал 1 мая 1909 года. С грузом соли он следовал за большим грузовым судном, разбивающим льдины, но попал под сильный порыв ветра и исчез. Капитан судна предположил, что Adella Shores разбился. Впоследствии несколько обломков корабля прибило к берегам. Членов экипажа так и не нашли.

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