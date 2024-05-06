https://news.day.az/popularblog/1658005.html Женщина дважды за три месяца выиграла в лотерею миллион долларов
Женщина дважды за три месяца выиграла в лотерею миллион долларов
Женщина из Массачусетса дважды за три месяца выиграла в лотерею один миллион долларов. Как передает Day.Az, об этом пишет UPI.
Кристин Уилсон из США сорвала джекпот лотереи штата Массачусетс - миллион долларов. Через десять недель она по привычке купила скретч-карту уже в другой игре и снова выиграла ту же сумму.
На первый выигрыш Уилсон купила внедорожник. Второй приз она пока тратить не планирует.
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