Женщина дважды за три месяца выиграла в лотерею миллион долларов

Женщина из Массачусетса дважды за три месяца выиграла в лотерею один миллион долларов. Как передает Day.Az, об этом пишет UPI.

Кристин Уилсон из США сорвала джекпот лотереи штата Массачусетс - миллион долларов. Через десять недель она по привычке купила скретч-карту уже в другой игре и снова выиграла ту же сумму.

На первый выигрыш Уилсон купила внедорожник. Второй приз она пока тратить не планирует.

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