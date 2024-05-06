Эмили Блант рассказала о провале на пробах у Андрея Кончаловского

Номинантка на "Оскар" Эмили Блант поделилась впечатлениями от работы с Андреем Кончаловским. По словам голливудской звезды, она познакомились с режиссером в 19 лет. Девушка пробовалась на роль молодой возлюбленной короля Генриха II в исполнении сэра Патрика Стюарта в фильме "Лев зимой". Но в итоге вместо Эмили взяли Юлию Высоцкую, супругу Андрея Сергеевича, передает Day.Az со ссылкой на People Talk.

Как призналась Эмили, она ощутила серьезное давление со стороны режиссера. Актриса обвинила Кончаловского в женоненавистничестве и назвала "мерзким". "Он был очень жестоким. Ему было приятно ставить меня в неудобное положение. Я хорошо запомнила тот опыт. Это было ужасно, в тот момент я чувствовала себя ничтожеством", - поделилась Блант в беседе The Sun.

По мнению артистки, Андрей Сергеевич неуважительно с ней общался. Как отметила Эмили, она чувствовала себя униженной, поскольку не была морально готова к подобному "удару".