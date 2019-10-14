81-летняя Джейн Фонда всегда была неравнодушна к мировым проблемам. Наравне со съемками в кино актриса популяризировала идеи здорового образа жизни, создавая собственные комплексы упражнений по аэробике и участвуя в спортивных мероприятиях по всему миру.

Как сообщает Day.Az, с недавних пор знаменитость заинтересовалась еще и проблемами экологии и начала активно обсуждать их на своем сайте. По собственному признанию Фонды, на ее мнение в этом вопросе повлияла Грета Тунберг - скандально известная 16-летняя шведская активистка, номинированная на Нобелевскую премию мира, которая вот уже несколько лет по пятницам прогуливает школу, устраивая забастовки возле здания правительства своей страны, чтобы привлечь внимание к проблемам экологического кризиса. Актриса заявила, что тоже по пятницам будет протестовать возле здания Конгресса США в Вашингтоне. 11 октября к ее акции присоединились еще 15 человек, но в скором времени все, включая кинодиву, были арестованы.

Н. Гасымова

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