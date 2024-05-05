Звезда «Гарри Поттера» выпустил альбом и разочаровал фанатов

36-летний британский актер Том Фелтон, исполнивший роль Драко Малфоя в серии фильмов о Гарри Поттере, выпустил свой музыкальный альбом и был раскритикован фанатами. На это обратила внимание газета Daily Mail, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Актер поделился треком под названием hOLDing On. В песне Фелтон называет себя "просто парнем на скейтборде". "Я все еще заставляю твое сердце пропускать удары, как и когда тебе было 17", - говорится в одной из строчек композиции. Поклонники "Гарри Поттера" предположили, что слова являются отсылкой к актрисе Эмме Уотсон, которая ранее признавалась, что в подростковые годы была влюблена в актера.

"Мне нужно, чтобы тот, кто продолжает говорить Тому Фелтону, что он может петь, немедленно остановился и заставил его пойти на настоящую работу", - написал один из слушателей. "Я реально восхищаюсь тем, что ты делаешь музыку, даже если музыка этого не хочет", - добавил второй. "Тот факт, что Том Фелтон делает музыку, без всякой иронии испортил мне вечер", - высказался третий.

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