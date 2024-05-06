Ди Каприо засняли в объятиях возлюбленной

Голливудского актера Леонардо Ди Каприо заметили вместе с возлюбленной, моделью Витторией Черетти, 4 мая в Нью-Йорке.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, фотографии пары опубликованы на сайте Daily Mail.

49-летний Леонардо Ди Каприо и 25-летняя Виттория Черетти посетили бурлеск-шоу, в котором выступала танцовщица и актриса Тейяна Тейлор. Один из гостей заснял влюбленных, которые общались. Модель обнимала Ди Каприо, а он что-то шептал ей на ухо.

Слухи о романе Леонардо Ди Каприо с моделью Витторией Черетти появились в мае 2023 года. Тогда знаменитостей заметили во время прогулки в Каннах. В начале сентября актера и модель засняли за поцелуями в ночном клубе на Ибице. В конце февраля влюбленных подловили во время прогулки в Лос-Анджелесе. Виттория Черетти предпочла для выхода черные лосины и коричневую толстовку на молнии. Образ дополнили солнцезащитные очки и сумка из кожи. Леонардо Ди Каприо надел брюки цвета хаки и серую футболку.

В конце марта влюбленные спровоцировали слухи о помолвке. Папарацци заметили на безымянном пальце Виттории Черетти кольцо. Однако вскоре инсайдер заявил, что Ди Каприо пока не готов к такому серьезному шагу.