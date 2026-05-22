Экс-главред Vogue раскрыла, на что смотрит на собеседованиях

Экс-главред Vogue Анна Винтур раскрыла, на что смотрит на собеседованиях.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом она рассказала в интервью каналу MasterClass.

"Недавно мне показали видео, где брали интервью у десяти молодых женщин, которых я собеседовала, и они рассказывали, как тщательно они продумали наряды для собеседования. И, честно говоря, я никогда особо не обращаю внимания на то, во что люди одеты. Мне гораздо интереснее узнать, что они читали, какие фильмы их интересуют и кто они такие, чем то, что они надели этим утром", - высказалась Винтур.

Журналистка дала интервью на фоне выхода сиквела комедийной драмы "Дьявол носит Prada 2". По сюжету Энди Сакс - больше не ассистентка главного редактора издания Runway Миранды Пристли, к роли которой вернется Мэрил Стрип. И хотя полностью сюжет картины неизвестен, ожидается, что в фильме пойдет речь об отчаянной попытке Миранды удержать власть в своих руках после потери популярности печатных изданий.

Киностудия также сообщила, что к своей роли из первой части также вернется Эмили Блант, чей персонаж теперь работает руководителем в группе компаний класса люкс и зарабатывает на рекламе, в которой Пристли отчаянно нуждается.