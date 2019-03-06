В операционные структуры Главного управления по борьбе с коррупцией при Генеральном прокуроре Азербайджана в 2018 году поступили 218 обращений, сообщает в среду Day.Az со ссылкой на Trend.

104 обращения поступили на "горячую линию - 161", остальные - письменные заявления физических и юридических лиц.

Операционными структурами были возбуждены 24 уголовных дела. В результате 12 оперативных мероприятий на месте преступления были задержаны 25 человек, а также задержаны 22 человека, находившихся в розыске.

В Следственном управлении Главного управления по борьбе с коррупцией в 2018 году было проведено предварительное расследование 648 уголовных дел.