В Азербайджане задержали десятки коррупционеров - ЦИФРЫ
6 марта 2019 14:59 169
В операционные структуры Главного управления по борьбе с коррупцией при Генеральном прокуроре Азербайджана в 2018 году поступили 218 обращений, сообщает в среду Day.Az со ссылкой на Trend.
104 обращения поступили на "горячую линию - 161", остальные - письменные заявления физических и юридических лиц.
Операционными структурами были возбуждены 24 уголовных дела. В результате 12 оперативных мероприятий на месте преступления были задержаны 25 человек, а также задержаны 22 человека, находившихся в розыске.
В Следственном управлении Главного управления по борьбе с коррупцией в 2018 году было проведено предварительное расследование 648 уголовных дел.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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