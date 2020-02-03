Диагностирующее коронавирус "2019-nCoV" оборудование доставлено в Азербайджан.

Об этом АПА сообщил заведующий сектором санитарно-эпидемиологического контроля Министерства здравоохранения Виктор Гасымов, передает Day.Az. По его словам, оборудование передано в лабораторию. С его помощью возможно осуществлять проверку при подозрении на вирус.

Напомним, министр здравоохранения Октай Ширалиев подписал приказ "Об усилении профилактических мер против нового коронавируса 2019-nCoV".