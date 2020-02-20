20 февраля на территории Кремниевой долины - технологического центра США - состоялось открытие Азербайджанского дома инноваций. Об этом Day.Az сообщили в пресс-службе ASAN.

Присутствовавший на церемонии открытия в Сан-Франциско директор ASAN Radio Эмин Мусави отметил, что сегодня исторический день, и поздравил всех соотечественников с этим значимым событием.

Отметим, что проект реализован при поддержке Центра инкубации и акселерации INNOLAND, который действует под эгидой Госагентства по оказанию услуг гражданам и социальным инновациям (ASAN).

Зампредседателя ASAN Джейхун Салманов также находился в Сан-Франциско, на церемонии открытия Азербайджанского дома инноваций. В своем выступлении он отметил, что Азербайджанский дом инноваций будет играть роль объединяющего центра для азербайджанских стартаперов, а также содействовать их развитию и приобретению международного опыта.

"Происходит значимое событие для нашей страны в сфере инноваций и цифровой трансформации. Представители отобранных четырех стартапов уже находятся здесь и начали работу. Создание центра INNOLAND вдохнуло свежий воздух в инновационную экосистему нашей страны, и мы верим, что Азербайджанский дом инноваций также продемонстрирует свою успешную деятельность", - сказал Джейхун Салманов.

По словам зампредседателя ASAN, это событие стало следующим шагом после подписания в начале февраля на Давосском форуме документа о создании в Азербайджане аффилированного регионального центра форума. Все эти шаги, по его словам, дают основание полагать, что Азербайджан в короткие сроки займет свое место среди государств, имеющих вес в сфере высоких технологий.

Н. Гасымова