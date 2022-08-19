В Азербайджане изменены нормативы платы за сброс загрязняющих веществ в окружающую среду

Изменены нормативы платы за сброс загрязняющих веществ в окружающую среду, передает Day.Az со ссылкой на Кабмин Азербайджана.

Согласно информации, принято постановление №308 Кабинета министров "О внесении изменения в постановление №122 Кабинета министров Азербайджанской Республики от 3 марта 1992 года "О применении платежей за природные ресурсы, платежей за сброс загрязняющих веществ в окружающую среду и использовании средств, образующихся от этих платежей" в целях приведения нормативов платы за сброс загрязняющих веществ в окружающую среду в соответствие с новыми экономическими условиями и регулирования деятельности природопользователей в области охраны окружающей среды, повышения их ответственности за утилизацию, сброс и размещение отходов.

В результате развития различных отраслей экономики в стране возрастает и воздействие на окружающую среду. В целях соблюдения установленных эколого-технологических требований к хозяйственной и иной деятельности, осуществления мероприятий по охране окружающей среды и воспроизводству природных ресурсов возникла необходимость в обновлении нормативов платы за загрязнение окружающей среды. Действующие цены утверждены по экономическим показателям 1992 года, что не отвечает требованиям настоящего времени и не соотносится с экономическим развитием страны.

За прошедший период Азербайджанская Республика присоединилась к Базельской конвенции ООН "О контроле за трансграничной перевозкой и удалением опасных отходов" (закон от 16 февраля 2001 г.), в целях совершенствования системы учета и регистрации отходов постановлением №13 от 25 января 2008 года был утвержден "Порядок паспортизации опасных отходов", постановлением №41 Кабинета министров от 30 марта 2003 года - "Порядок проведения инвентаризации отходов, образующихся в процессе производства". В этих правилах также используется система классификации Базельской конвенции.

Совершенствование системы управления отходами в соответствии с международными требованиями имеет большое значение для страны. Однако до сих пор характеристики опасности отходов определялись с помощью временной системы классификации 1985 года. Данная система не в полной мере охватывает вредное воздействие отходов на окружающую среду и здоровье человека.

Принятое постановление нацелено на приведение нормативов платы за сброс загрязняющих веществ в окружающую среду в соответствие с новыми экономическими условиями и регулирование деятельности природопользователей в области охраны окружающей среды, повышение их ответственности за утилизацию, сброс и размещение отходов.