https://news.day.az/society/1615033.html Подача газа в этот район будет временно ограничена
Подача газа в этот район будет временно ограничена
В связи с испытанием плотности подземного газопровода среднего давления, снабжающего природным газом села Пенсар, Какалос и Шахагаджи Астаринского района и питающегося от измерительного узла "Шахагаджи", с 10:00 17 ноября до завершения работ планируется приостановить подачу газа с "Шахагаджи".
Как сообщили Day.Az в производственном объединении "Азеригаз", на время проведения ремонтных работ будет приостановлено газоснабжение 30 населенных пунктов Астаринского района.
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