Синоптики о снегопаде в Азербайджане

По состоянию на 14 января 12:00, в стране продолжают наблюдаться осадки, идет снег.

Как сообщили Day.Az в Национальной службе гидрометеорологии, в Баку и на Абшеронском полуострове, Нахчыване, Шаруре, Шахбузе, Джульфе, Ордубаде, Дашкасане, Гедабее, Гяндже, Шамкире, Товузе, Агдаме, Балакен, Огузе, Габале, Загаталах, Шеки, селе Сарыбаш (Гах), Исмаиллы, Шамахы, Гобустане, Алтыагаче, Халтане, Губе, Гусаре, Шабране, Тертере, Барде, Мингячевире, Гёйчае, Гаджигабуле, Лянкяране, Евлахе, Кюрдамире, Нефтчале, Сабирабаде, Ярдымлы, Бейлагане, Джафархане, Билясуваре, Астаре, Шахдаге и Грызе идет снег.

Температура воздуха в Баку и на Абшеронском полуострове составила около 0 градусов тепла, в Нахчыванской Автономной Республике - до 4 градусов мороза, в Аранских районах - до 2 градусов мороза, в горных районах - до 8 градусов мороза, в высокогорных районах - до 12 градусов мороза.

Снегопад будет наблюдаться в Баку и на Абшеронском полуострове до вечера 14-го, а в регионах - до утра 15-го января.

В связи с ожидаемыми морозами ночью и утром 14-15-16 января существует вероятность гололеда.

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