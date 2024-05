Агентство Trend в тройке лучших новостных ресурсов Европы

АМИ Trend занимает третье место в рейтинге самых авторитетных медиа-ресурсов в Европе, свидетельствуют данные рейтинга, подготовленного одним из ведущих мировых сервисов мониторинга новостей Feedspot.

Как передает Day.Az, по данным отчета "Top 20 European News Websites To Follow in 2024", опубликованном Feedspot, АМИ Trend входит в тройку лучших информационных ресурсов на европейском рынке. Наравне с Trend, в тройку лучших вошли также такие влиятельные издания, как Euronews и POLITICO Europe.

При составлении рейтинга Feedspot учитвает актуальность материалов, публикуемых СМИ, авторитетность издание, количество подписчиков и размер аудитории читателей. Над составлением рейтинга работает команда из нескольких десятков экспертов в области СМИ, технологий и др.

В ТОП-10 рейтинга Feedspot входят также EU Reporter, EUobserver, The Local Spain, Radio Free Europe / Radio Liberty, VoxEeurop | European news, cartoons and press reviews, Electropiknik CZ, The Baltic Times.

С полной версией рейтинга можно ознакомиться по этой ссылке.

