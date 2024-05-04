В Азербайджане произошло землетрясение

В Товузе произошло землетрясение.

Как передает Day.Az, об этом сообщили в Республиканском центре сейсмологической службы НАНА.

Землетрясение магнитудой 3,1 произошло на глубине 8 км.

Сейсмические толчки были зафиксированы в 13:46 по местному времени.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!