https://news.day.az/society/1657703.html В Азербайджане произошло землетрясение
В Азербайджане произошло землетрясение
В Товузе произошло землетрясение.
Как передает Day.Az, об этом сообщили в Республиканском центре сейсмологической службы НАНА.
Землетрясение магнитудой 3,1 произошло на глубине 8 км.
Сейсмические толчки были зафиксированы в 13:46 по местному времени.
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