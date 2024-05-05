В Азербайджане пройдут экзамены на уровне общего (9-летнего) среднего образования

Государственный экзаменационный центр (ГЭЦ) Азербайджана 5 мая проведет очередные экзамены на уровне общего (9-летнего) среднего образования.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на ГЭЦ, 5 мая состоятся следующие экзамены:

1. приемный экзамен для выпускников предыдущих лет в средние специальные учебные заведения;

2. дополнительный экзамен по иностранному языку для выпускников текущего года, желающих участвовать в конкурсе на языке, отличном от иностранного, который они сдавали на выпускном экзамене;

3. дополнительный экзамен по языку обучения для выпускников текущего года, желающих участвовать в конкурсе на языке, отличном от языка обучения, который они давали на выпускном экзамене;

4. выпускной экзамен для студентов IX курса текущего года, которые по разным причинам не смогли принять участие в выпускных экзаменах, проводимых в марте и апреле, и по поводу которых обращались в Центр;

5. выпускной экзамен для желающих принять участие в итоговой аттестации по IX классу экстерном;

6. выпускной экзамен для выпускников IX классов прошлых лет, которые по разным причинам не смогли принять участие в выпускных экзаменах и обратились по этому поводу в Центр.

Согласно информации, экзамен начинается в 11:00. Пропускной режим будет завершен за 15 минут до начала экзамена в 10:45.

Экзаменуемые должны иметь при себе следующие документы:

- "Лист пропуска на экзамен";

- оригинал документа, удостоверяющего личность:

а) граждане Азербайджанской Республики (включая лиц младше 16 лет) - удостоверение личности;

б) иностранцы и лица без гражданства - разрешения, выданные Государственной миграционной службой, а получившие статус беженца иностранные граждане и члены их семей - удостоверение беженца.

Участники, у которых нет фотографии в удостоверении личности, наряду с другими документами, должны иметь при себе справку, выданную учебным заведением, с фотографией (к удостоверению прикрепляется фотография участника размером 3х4 см, фото заверяется печатью).

Экзамены проводятся в Баку, Шеки, Лянкяране, Гяндже, Сумгайыте, Мингячевире, Ширване, Абшеронском, Шамкирском, Бардинском, Сабирабадском, Гёйчайском, Джалилабадском, Хачмазском районах и Нахчыванской Автономной Республике.

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