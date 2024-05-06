В Баку задержан мужчина, пытавшийся продать пистолет Макарова

В Бинагадинском районе города Баку задержан мужчина, пытавшийся продать пистолет Макарова.

Как сообщает в понедельник Day.Az со ссылкой на МВД Азербайджана, в результате оперативно-розыскных мероприятий, проведенных сотрудниками 4-го отделения Бинагадинского районного управления полиции, было задержано лицо, незаконно носившее при себе огнестрельное оружие.

В отделение поступила оперативная информация о том, что житель Бардинского района Тейюб Нурушов (1964 года рождения) хранит огнестрельное оружие. Подозреваемый был задержан, в ходе осмотра у него были обнаружены и изъяты пистолет марки "Макаров", а также 8 патронов к нему и футляр.

Т.Нурушов заявил, что приобрел огнестрельное оружие несколько месяцев назад, но не сдал его в полицию, а хранил у себя с целью продажи.

Материалы, собранные в 4-м отделении полиции по данному факту, направлены в Следственный отдел Управления полиции Бинагадинского района, расследование продолжается.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!