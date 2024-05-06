Назначен советник председателя Государственного таможенного комитета Азербайджана

Назначен новый советник председателя Государственного таможенного комитета Азербайджанской Республики.

Информацию об этом в понедельник Day.Az подтвердили в Государственном таможенном комитете.

Было отмечено, что на эту должность назначен Шамо Муршудов.

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