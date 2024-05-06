https://news.day.az/society/1658061.html Назначен советник председателя Государственного таможенного комитета Азербайджана
Назначен советник председателя Государственного таможенного комитета Азербайджана
Назначен новый советник председателя Государственного таможенного комитета Азербайджанской Республики.
Информацию об этом в понедельник Day.Az подтвердили в Государственном таможенном комитете.
Было отмечено, что на эту должность назначен Шамо Муршудов.
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