Интересные проекты реализуются в Джебраильском, Губадлинском и Зангиланском районах.

Как сообщает в понедельник Day.Az со ссылкой на Trend, об этом заявил специальный представитель Президента Азербайджанской Республики в Джебраильском, Губадлинском и Зангиланском районах Вахид Гаджиев во время выступления на "Форуме сотрудничества азербайджанских НПО" в Зангилане.

Он отметил, что село Агалы построено в соответствии с целями ООН в области устойчивого развития.

"Здесь обеспечены 11 из 17 целей. В селе уже поселились 175 семей, что составляет 871 человек. Продолжается строительство фазы "Агалы-2", состоящей из 300 домов", - подчеркнул он.

В.Гаджиев также напомнил, что в этом году Азербайджан примет COP29.

"Реализация экологических проектов на освобожденных от оккупации территориях станет одним из важных шагов Азербайджана в связи с COP29. Зангилан - единственный район, по территории которого протекают четыре реки. Мы эффективно используем эти реки. На реке Охчучай действуют четыре гидроэлектростанции. Общий объем составляет 42 кВт. В Зангилане посажено более 100 тысяч деревьев. Только в этом году планируется посадить 50 тысяч деревьев", - сказал он.

Специальный представитель Президента упомянул, что работа, проделанная в Джебраиле, Губадлы и Зангилане, на этом не заканчивается.

"Реализуются интересные проекты, привлекающие внимание инвесторов", - добавил он.

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