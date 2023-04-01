Хави о возможном возвращении Месси в "Барселону"

Журналист Фернандо Поло сообщил, что главный тренер "Барселоны" Хави будет рад возвращению аргентинского форварда Лионеля Месси в каталонский клуб. Об этом сообщает Mundo Deportivo, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Наставник "Барселоны" видит Месси в роли четвертого хавбека. Аргентинец может занять место четвертого полузащитника каталонского клуба вместе с хавбеком Бернардо Силвы, с которым, вероятно, "Манчестер Сити" не будет подписывать новый контракт.

Напомним, что действующее трудовое соглашение Месси с "ПСЖ" заключено на срок до лета 2023 года.