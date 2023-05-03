Месси отстранен

Руководство французского "ПСЖ" отстранило Лионеля Месси от тренировок с командой на две недели, сообщает RMC Sport, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Отмечается, что это решение связано с тем, что футболист самовольно уехал в Саудовскую Аравию, после матча французской Лиги 1 против "Лорьяна". В том матче парижане потерпели поражение со счетом 1:3.

Также Месси не будет играть две недели за "ПСЖ" в чемпионате Франции.

Всего в текущем сезоне на счету Месси 15 забитых мячей и 15 результативных передач в 27 матчах чемпионата Франции.

В августе 2021 года аргентинец перебрался в "ПСЖ". Его контракт с клубом рассчитан до июня 2023 года. В СМИ сообщалось о возможном переезде чемпиона мира в один из клубов МЛС или Саудовской Аравии. Также уже продолжительное время появляется информация о возвращении Лионеля Месси в "Барселону".