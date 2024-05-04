Спортсменка из Болгарии выиграла Кубок Европы по художественной гимнастике в Баку

Грация Стилиана Николова, представляющая Болгарию, стала победительницей Кубка Европы по художественной гимнастике в Баку, сообщает в субботу Day.Az со ссылкой на Trend.

В Национальной арене гимнастики в Баку в ходе второго соревновательного дня Кубка Европы по художественной гимнастике определились победительницы кросс-баттлов. В кросс-баттлах приняли участие 16 гимнасток, показавших лучший результат в квалификации индивидуального многоборья, они выступили в раундах на выбывание.

Так, в финале Стилиана Николова (Болгария) выиграла у Софии Раффаэли (Италия). В программе упражнения с лентой Николова получила от судей 32.800 балла, а Раффаэли - 32.200 балла. Соответственно Стилиана Николова завоевала золотую медаль, а София Раффаэли - "серебро".

За "бронзу" Кубка Европы по художественной гимнастике боролись Дарья Атаманов (Израиль) и Боряна Калейн (Болгария). За упражнение с лентой Дарья Атаманов получила от судей 32.950 балла, а Боряна Калейн - 31.350 балла. Дарья Атаманов завоевала "бронзу" Кубка Европы, а Боряна Калейн расположилась на четвертой позиции.

Отметим, что Кубок Европы по художественной гимнастике проходит 3-5 мая в Национальной арене гимнастики в Баку. В соревнованиях принимают участие представительницы 37 стран. Гимнастки выступают в двух возрастных категориях - "сеньорки" (индивидуальная программа и групповые упражнения) и "юниорки" (индивидуальная программа).

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!