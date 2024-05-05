Заключительный день Кубка Европы в Баку: азербайджанские гимнастки вступают в борьбу в финалах

В Национальной арене гимнастики в Баку стартовал заключительный день соревнований Кубка Европы по художественной гимнастике, сообщает в воскресенье Day.Az со ссылкой на Trend.

Вначале пройдут финалы по отдельным видам (упражнения с обручем, мячом, булавами и лентой) среди гимнасток, выступающих в индивидуальной программе в возрастной категории "сеньорки". Азербайджанская грация Зохра Агамирова выступит в финалах с обручем, мячом и лентой.

После этих соревнований начнутся финалы у команд в групповых упражнениях, которые выступят с пятью обручами, а также с тремя лентами и двумя мячами. Команда Азербайджана, в состав которой входят Гюллю Агаларзаде, Камилла Алиева, Елизавета Лузан, Дарья Сорокина, Ляман Алимурадова и Зейнаб Гумметова, выступит в двух финалах.

Затем состоятся финалы по отдельным видам (упражнения с обручем, мячом, булавами и лентой) среди гимнасток, выступающих в индивидуальной программе в возрастной категории "юниорки". В данной категории Азербайджан представляют Говхар Ибрагимова в финале упражнений с обручем, Илаха Бахадирова в финале программы с мячом и Шамс Агагусейнова в финале упражнений с лентой.

Отметим, что Кубок Европы по художественной гимнастике проходит 3-5 мая в Национальной арене гимнастики в Баку. В соревнованиях принимают участие представительницы 37 стран. Гимнастки выступают в двух возрастных категориях - "сеньорки" (индивидуальная программа и групповые упражнения) и "юниорки" (индивидуальная программа).

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