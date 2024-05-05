На Кубке Европы в Баку "золото" в упражнениях с мячом завоевала спортсменка Боряна Калейн из Болгарии

На Кубке Европы по художественной гимнастике в Баку в упражнениях с мячом золотую медаль с результатом 34.350 балла завоевала спортсменка из Болгарии Боряна Калейн, сообщает в воскресенье Day.Az со ссылкой на Trend.

С результатом 34.150 балла "серебро" выиграла грация Кристина Драган, представляющая Румынию. "Бронза" у Даниэлы Муниц из Израиля, ее результат составил 33.850 балла.

Азербайджанская гимнастка Зохра Агамирова в финале упражнений с мячом с результатом 33.350 балла заняла шестую позицию.

Отметим, что Кубок Европы по художественной гимнастике проходит 3-5 мая в Национальной арене гимнастики в Баку. В соревнованиях принимают участие представительницы 37 стран. Гимнастки выступают в двух возрастных категориях - "сеньорки" (индивидуальная программа и групповые упражнения) и "юниорки" (индивидуальная программа).

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