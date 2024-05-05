На Кубке Европы в Баку "золото" в упражнениях с лентой завоевала гимнастка Боряна Калейн

На Кубке Европы по художественной гимнастике в Баку в упражнениях с лентой золотую награду с результатом 32.950 балла завоевала спортсменка из Болгарии Боряна Калейн, сообщает в воскресенье Day.Az со ссылкой на Trend.

С результатом 32.350 балла "серебро" завоевала гимнастка Вера Туголукова из Кипра. "Бронза" у Софии Раффаэли из Италии, ее результат составил 32.250 балла.

Азербайджанская гимнастка Зохра Агамирова заняла четвертую позицию, ее результат составил 31.800 балла.

Отметим, что Кубок Европы по художественной гимнастике проходит 3-5 мая в Национальной арене гимнастики в Баку. В соревнованиях принимают участие представительницы 37 стран. Гимнастки выступают в двух возрастных категориях - "сеньорки" (индивидуальная программа и групповые упражнения) и "юниорки" (индивидуальная программа).

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