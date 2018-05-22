Точный гороскоп на вторник

Сегодня звезды гороскопа призывают к аккуратности в общении. Тем, кто любит давить на окружающих, сегодня придется несладко: окружающие могут дать очень резкий отпор, вплоть до физического. Чтобы не нажить себе неприятностей, избегайте тех, кто любит поучать и руководить, а заодно и сами избегайте поучительных ноток в своем голосе. В целом день хорош не только для споров, но и для творчества. Вместо того чтобы конфликтовать, лучше нарисуйте или напишите что-либо - сегодня это получится у вас лучше, чем в другие дни.

Овен

Сегодня Овну необходимо сдерживаться, чтобы не выплеснуть в лицо окружающим все, что он считает нужным. А сдержаться будет нелегко: обстоятельства могут его провоцировать! Возможно даже, кто-то попросит Овна честно высказать свое мнение по какому-то вопросу. Если Овен поддастся этому соблазну, он способен своей беспощадной критикой буквально уничтожить собеседника. Так что лучше для него сегодня держаться золотой середины, сдабривая бочку критики хотя бы ложкой утешительной похвалы.

Телец

В последнее время Телец выступал посредником в каком-то споре или конфликте, то сегодня ему срочно надо самоустраниться: роль примиряющей стороны не для него. Более того, примирители, возможно, понадобятся ему самому - настолько резким и категоричным Телец сегодня способен стать. Звезды гороскопа предупреждают, что своими самоуверенными, дерзкими высказываниями Телец может сильно навредить себе, так что для него же самого лучше в спорных вопросах держать рот на замке.

Близнецы

Близнецы способны примерить на себя образ настоящего домашнего тирана! По крайней мере, именно так может казаться их близким и родным. Близнецы будут точно знать, что и как каждому надо делать, и готовы ревностно за этим следить. Хуже всего, если в отношениях с близкими у них накопились проблемы. Сегодня Близнецы могут попытаться их решить, действуя давлением и наскоком там, где нужно было проявить дипломатический подход.

Рак

Рак рискует стать объектом критики! Это может быть и ласковое подтрунивание любимого человека, и конструктивная критика коллеги, и ворчливое недовольство начальства по поводу и без. Не стоит расстраиваться и тем более терять веру в себя! Лучше, прежде чем сегодня что-либо сделать, как следует все взвесить. А перед тем как сказать - подумать: не лучше ли оставить свое мнение при себе?

Лев

Ситуация потребует от Льва решать свои финансовые вопросы. Особенно те, которые уже давно назрели и требуют принятия решительных мер. Поиски новой работы, дополнительного источника дохода, разговор с начальством о зарплате и т.д. - на любой подобный подвиг у Льва хватит решимости и возможности довести дело до конца. Тяга к финансовой независимости поможет сегодня Льву сокрушить любую преграду, стоящую на его пути.

Дева

Дева не будет склонна соглашаться с чужим мнением, зато способна кого угодно заставить согласиться со своим! Даже если обычно она - сама дипломатичность, сегодня на первое место она будет ставить свои интересы и свое могучее "Я". Неудивительно, если такая позиция будет то и дело сталкивать Деву лбами с другими людьми. Впрочем, на этот счет Дева будет настроена философски: если окружающие с ней не согласны, это их проблемы.

Весы

Весы будут склонны раздражаться из-за любого пустяка. Впрочем, недоразумений вокруг них действительно может быть немало. В какой-то момент Весы способны обнаружить, что выпустили контроль над ситуацией из рук, и от их усилий мало что зависит. Звезды гороскопа советуют Весам расслабиться и проявить гибкость: если изменить ситуацию сегодня им не по силам, значит, с ней следует смириться и постараться к ней приспособиться.

Скорпион

Чтобы день прошел без эксцессов, Скорпиону просто необходимо проявлять гибкость! Однако именно к этому звезды гороскопа его не склоняют: его обостренное чувство справедливости способно найти обидчиков везде, даже там, где их нет. Вместо того чтобы жалеть себя и отбиваться от мнимых нападок окружающих, Скорпиону сегодня следует запастись терпением. Будьте выше досадных мелочей и не забывайте о чувстве юмора - оно превратит трагедию в комедию и убережет от ссор!

Стрелец

Стрелец способен превзойти самого себя во всем, что касается планирования! Идет ли речь о том, чтобы составить для начальства план работ, для семьи - план ремонта, или для себя - планы на вечер, Стрельцу в этом не будет равных. Помимо этого, звезды гороскопа советуют ему сегодня подумать о безопасности в любой сфере - дома, в машине, на рабочем месте. Профилактические меры, которые вы примите сегодня, в дальнейшем могут сильно облегчить вам жизнь.

Козерог

Козерог может испытать желание взять кого-то под свою защиту: этого потребует его внезапно обострившееся чувство справедливости. Возможно, он станет свидетелем того, как с кем-то несправедливо обошлись, кто-то попросит у него поддержки, или же Козерог сегодня просто займет чью-то сторону в конфликте. Все это замечательно, однако Козерогу следует помнить о том, что главная роль защитника - постараться примирить стороны, а не обрушивать на обидчика свой праведный гнев, подбрасывая веток в костер конфликта.

Водолей

Водолей будет настроен на борьбу! Не важно, с кем бороться и за что - Водолей готов в любой ситуации идти на принцип. Идет ли речь о том, что кто-то занял его любимое место, перебил на полуслове или вынашивает против него коварные планы - Водолей сегодня не даст спуску никому. К своим врагам, и вымышленным и реальным, он будет беспощаден. Плохо только, что в кругу друзей и семьи его обострившуюся принципиальность нельзя отключить, нажав на кнопку "Выкл".

Рыбы

Рыбы будут настоящими максималистами! Им захочется определённости во всем - даже в том, где ее в помине быть не может. Благодаря такому настрою, Рыбы будут легче обычного принимать решения, однако они будут чересчур категоричными и однобокими. Чтобы не наломать сегодня дров и не перессориться с окружающими, Рыбам следует помягче относиться к людям. И главное - не делить все вокруг на "черное" и "белое", помня о том, что существуют и другие цвета.

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