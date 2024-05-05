Ученые впервые сумели вырастить нут в грунте из лунной пыли

Американские ученые из Техасского университета A&M (TAMU) впервые смогли вырастить нут в грунте, на три четверти состоящем из реголита - лунной пыли. Исследование опубликовано на официальном сайте научного учреждения, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"На Луне нет такой почвы, как на Земле. На нашей планете почва содержит органический материал, наполненный питательными веществами и микроорганизмами, которые поддерживают развитие растений. На Луне их нет. И это усугубляет другие проблемы, такие как пониженная гравитация, радиация и токсины", - отметила автор научной работы, аспирантка TAMU Джессика Эткин.

Используя механизмы регенерации земной почвы, Эткин и ее коллеги использовали взаимодействие полезных грибов и биогумуса для придания лунной пыли плодородных свойств.

Эти добавки смогли изолировать токсичные загрязнители и улучшить структуру грунта, сделав растения в нем более живучими и устойчивыми. Почвенные грибы изолируют токсины, улавливая их до того, как вредные вещества попадут в культуры через корневую систему.

Биокомпост образуется в результате жизнедеятельности червей. По мнению ученых, некоторые виды червяков можно будет отправить на Луну, где беспозвоночные займутся переработкой биологических отходов космонавтов в удобрение.

На Земле нут вырастает примерно за 100 дней. В лунной смеси растениям потребовалось 120 дней на созревание.

Исследователи считают, что их эксперимент поможет участникам будущих лунных миссий обеспечивать себя белковой пищей и меньше зависеть от поставок с Земли.

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