Президент Турции Тайип Эрдоган подписал указ, обязывающий турецкие ведомства оказывать максимальное содействие проектам строительства АЭС для их скорейшей реализации, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

На юге Турции ведется строительство АЭС "Аккую" по проекту Росатома.

"Успешная реализация проектов строительства АЭС в нашей страны с целью удовлетворения возросшего спроса на электроэнергию, сокращение зависимости от импортируемых энергоносителей и с целью их диверсификации имеет большое значение. В этой связи соответствующие организации и ведомства, которые ведут эти проекты в координации с Минэнерго, будут оказывать максимальное содействие и поддержку этим процессам для скорейшего их завершения без задержек для эффективного использования ядерных технологий в мирных целях", - говорится в указе Эрдогана, опубликованном в официальном издании Resmi Gazete.

Строительство энергоблока №1 АЭС "Аккую" началось в апреле 2018 года. Проект АЭС включает четыре энергоблока с российскими реакторными установками ВВЭР1200 поколения "3+", соответствующими самым высоким, так называемым "постфукусимским" стандартам безопасности. Стоимость проекта - порядка 20 миллиардов долларов. Пуск первого блока АЭС планируется в 2023 году, потом - по блоку каждый год. Проект АЭС "Аккую" реализуется по схеме "строй, владей, эксплуатируй", по которой российская сторона построит атомную станцию и будет ею управлять.

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