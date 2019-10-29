Камеры наружного наблюдения, установленные на улице Руа-да-Жакутинга, в районе Санта-Клара (муниципалитет Нова-Игуасу, регион Байшада Флуминенсе, штат Рио-де-Жанейро, Бразилия), в конце марта зафиксировали перестрелку и бегство четверых налётчиков, передает Day.Az со ссылкой на rai77.com.

Четверо головорезов попытались ограбить владельца серебристого "Chevrolet Onix" и, выйдя из автомобиля "Toyota Corolla", встретили сопротивление со стороны водителя.

По информации бразильских СМИ, налётчики не подозревали, что целью их ограбления стал гражданский полицейский, который оказал достойный отпор наглым преступникам.

В итоге неудачного налёта, все участники группировки, бросив свой автомобиль, разбежались в разные стороны. Судя по кадрам видеозаписи, в результате перестрелки никто не пострадал и полицейский уехал с места налёта.

По данным гражданской полиции, дело зарегистрировано в полицейском участке Байшада Флуминенсе и будет расследоваться.

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