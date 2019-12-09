Президенты РФ и Украины Владимир Путин и Владимир Зеленский во время знакомства пожали друг другу руки, встреча еще впереди. Об этом сообщил РИА Новости пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
 
Путин и Зеленский впервые встретились в рамках саммита в нормандском формате в Париже. До этого они несколько раз общались по телефону.
 
"Они просто пожали руки. Встреча еще впереди", - сказал Песков в ответ на просьбу рассказать, как состоялось знакомство двух президентов.
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