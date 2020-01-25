Иран предложил помощь Турции после землетрясения с десятками жертв

Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф предложил помощь Турции после сильного землетрясения, унесшего жизни более двух десятков человек, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

Землетрясение магнитудой 6,8 с эпицентром в районе города Сивридже провинции Элязыг произошло в пятницу в 21.55 (по бакинскому времени). По последним данным, погибли 22 человека и более 1030 пострадали.

"После землетрясения в Турции глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф в ходе телефонного разговора с турецким коллегой заявил о готовности Ирана отправить помощь, необходимую для пострадавших", - говорится в сообщении ведомства.

Зариф также выразил соболезнования в связи с произошедшим.

