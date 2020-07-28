Мир начали загрязнять использованными масками и перчатками

Пандемия коронавируса привела к резкому росту загрязнения окружающей среды одноразовыми изделиями, такими как пластиковые лицевые маски и флаконы с дезинфицирующим средством для рук. Об этом говорится в распространенном в понедельник сообщении Конференции ООН по торговле и развитию (ЮНКТАД).

По оценкам экспертов, в результате принятия ограничительных мер в связи с пандемией произошло сокращение выбросов парниковых газов до 5%, но "далеко не все меры, направленные на противодействие коронавирусу, возымели позитивный эффект на окружающую среду".

"Наши улицы, пляжи и океаны подверглись настоящему цунами отходов, в том числе защитных масок, перчаток, флаконов с дезинфицирующим средством для рук и упаковок для продуктов питания", - информировали они.

"Загрязнение пластиком уже являлось одной из главных угроз нашей планете до вспышки коронавируса", - отметила директор департамента международной торговли ЮНКТАД Памела Коук-Хамильтон. По ее словам, "внезапный всплеск ежедневного потребления изделий, призванных обеспечить безопасность людей и остановить болезнь, значительно усугубил ситуацию".

Так, мировые продажи одноразовых масок взлетели с примерно $800 млн в 2019 году до $166 млрд в 2020-м. "Но это лишь часть проблемы. В результате социального дистанцирования резко возросло ежедневное количество доставок продуктов питания на дом, завернутых в многочисленные упаковочные материалы. Вследствие этого многократно возрос объем пластиковых отходов", - сказано в докладе ЮНКТАД.