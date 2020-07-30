В России выявили 5509 новых случаев заражения коронавирусом

В России за минувшие сутки зафиксировали 5509 новых случаев заражения коронавирусом в 84 регионах. Об этом сообщил оперативный штаб по контролю и мониторингу распространения инфекции в своем Telegram-канале, передает Day.Az.

Больше всего новых случаев выявили в Москве (678) и Свердловской области (215). Меньше всего - в Еврейской автономной области (3) и Севастополе (1). Зафиксировали 129 летальных исходов и 9322 выздоровления.