https://news.day.az/world/1257778.html В России выявили 5509 новых случаев заражения коронавирусом
В России выявили 5509 новых случаев заражения коронавирусом
В России за минувшие сутки зафиксировали 5509 новых случаев заражения коронавирусом в 84 регионах. Об этом сообщил оперативный штаб по контролю и мониторингу распространения инфекции в своем Telegram-канале, передает Day.Az.
Больше всего новых случаев выявили в Москве (678) и Свердловской области (215). Меньше всего - в Еврейской автономной области (3) и Севастополе (1). Зафиксировали 129 летальных исходов и 9322 выздоровления.
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