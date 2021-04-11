В Израиле выявили устойчивость штамма коронавируса из ЮАР к вакцине Pfizer

Вариант коронавируса, обнаруженный в Южно-Африканской Республике (ЮАР), может в некоторой степени "прорваться" через вакцину против COVID-19 совместного производства американской Pfizer и немецкой BioNTech. Об этом свидетельствует исследование израильских ученых, сообщает Reuters, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Специалисты из Тель-Авивского университета сравнили 400 человек с положительным результатом теста на COVID-19, привитых вакциной от Pfizer, с таким же количеством невакцинированных пациентов с этим заболеванием. Согласно исследованию, южноафриканский тип коронавируса B.1.351 составляет около одного процента всех случаев заболевания среди исследованных людей.

Однако среди пациентов, получивших две дозы вакцины, показатель распространенности южноафриканского типа коронавируса был в восемь раз выше, чем у непривитых - 5,4 процента против 0,7 процента. Это свидетельствует о том, что вакцина менее эффективна против южноафриканского варианта вируса, отметили исследователи.

"Мы обнаружили непропорционально высокий уровень распространения южноафриканского варианта среди людей, вакцинированных второй дозой, по сравнению с группой невакцинированных. Это означает, что этот штамм способен в некоторой степени прорвать защиту вакцины", - рассказал Ади Штерн (Adi Stern) из Тель-Авивского университета.

Специалисты предупредили, что исследование еще не прошло экспертную оценку, кроме того, в нем учувствовала небольшая выборка людей, инфицированных южноафриканским вариантом, из-за его редкости в Израиле. Также отмечается, что целью исследования не было выяснение общей эффективности американо-немецкой вакцины.