США рассказали о наблюдении за военными учениями России в Тихом океане

США рассказали о наблюдении за учениями Военно-морского флота (ВМФ) России в Тихом океане. Операции российских сил начались за день до встречи президента РФ Владимира Путина с американским лидером Джо Байденом. Об этом сообщает CBS, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Индо-Тихоокеанское командование американских вооруженных сил заявило, что следит за российскими кораблями, которые находятся в международных водах западной части Тихого океана. "Мы действуем в соответствии с международным морским правом", - подчеркнул представитель командования Майк Кафка.

Отмечается, что Вашингтону пришлось переместить запланированные учения американской авианосной группы ближе к Гавайским островам из-за операций российской стороны.