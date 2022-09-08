Новый король Британии вскоре определит окончательный план похорон Елизаветы II
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Старший сын умершей в четверг королевы Великобритании Елизаветы II принц Уэльский Чарльз, ставший новым монархом Соединенного Королевства, определит окончательный план похорон матери в ближайшие дни.

Об этом сообщил телеканал Sky News, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.