https://news.day.az/world/1493955.html Новый король Британии вскоре определит окончательный план похорон Елизаветы II
Новый король Британии вскоре определит окончательный план похорон Елизаветы II
Старший сын умершей в четверг королевы Великобритании Елизаветы II принц Уэльский Чарльз, ставший новым монархом Соединенного Королевства, определит окончательный план похорон матери в ближайшие дни.
Об этом сообщил телеканал Sky News, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.
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