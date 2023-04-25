Бразилия эвакуирует тысячи людей

Сильнейшие осадки на северо-востоке Бразилии и вызванные ими наводнения привели к эвакуации более пяти тысяч человек в штате Баия, сообщил портал G1, передает Day.Az со ссылкой на EADaily.

"Управление гражданской защиты и обороны штата Баия Sudec обновило в этот понедельник бюллетень о последствиях дождей в штате. По данным управления, в 24 муниципалитетах, пострадавших от ливней, 5096 человек эвакуированы и 16 остались без крова", - говорится в материале на сайте G1.

Осадки в регионе начались в пятницу, и за четыре дня их уровень достиг в некоторых местах 450 миллиметров. Затоплены 14 деревень коренных народов, откуда эвакуировали около тысячи человек.

Ряд муниципалитетов на юге Баии объявил чрезвычайное положение, о жертвах или физически пострадавших не сообщается.