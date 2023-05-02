Смертельное ДТП в Таджикистане

Шесть человек погибли и трое госпитализированы в результате падения в овраг минивэна Hyundai Starex в Айнинском районе Таджикистана.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила в понедельник пресс-служба Комитета по чрезвычайным ситуациям Таджикистана.

"Водитель автомобиля марки Starex во время движения из райцентра Айни в сторону города Пенджикент, не справившись с управлением автотранспорта, вылетел в овраг глубиной 200 метров, - говорится в сообщении. - Спасатели с помощью альпинистского снаряжения спустились в овраг, используя специальные инструменты, извлекли тела водителя и пятерых пассажиров из покореженного автомобиля и передали их правоохранительным органам".

По данным комитета, двух детей и женщину с различными травмами доставили в больницу райцентра Айни.