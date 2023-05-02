США готовы принять дополнительные меры для стабилизации банковского сектора

Власти США готовы в случае необходимости применить дополнительные меры для разрешения кризиса в американском банковском секторе.

Об этом заявила во вторник на брифинге пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"У нас есть инструменты, необходимые для обеспечения безопасности нашей банковской системы и защиты вкладчиков. Президент [США Джо Байден] хочет, чтобы его команда достигла именно этой цели - работала над безопасностью налогоплательщиков и защитой вкладчиков. Мы готовы применить эти инструменты в случае необходимости, как мы делали это в последние несколько недель", - сказала она.

При этом пресс-секретарь оставила без ответа вопрос журналистов о том, не было ли недооценки серьезности ситуации со стороны администрации, так как несмотря на то, что "банк First Republic Bank не был признан системно значимым", рынок видит в его крахе признаки "системной угрозы".

"Действующая администрация предприняла решительные действия, чтобы убедиться, что банковская система США по-прежнему имеет ресурсы и удовлетворяет спрос вкладчиков. <...> Федеральная корпорация по страхованию вкладов (FDIC) продолжает наблюдать за ситуацией", - указала Жан-Пьер.

26 апреля стоимость акций First Republic Bank на Нью-Йоркской фондовой бирже упала более чем на 21% после публикации финансовой отчетности, из которой следовало, что банк за первый квартал потерял более $100 млрд депозитов. 28 апреля акции банка рухнули еще на 30%. В понедельник FDIC сообщила, что американский банк JPMorgan Chase купил First Republic Bank.