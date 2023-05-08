Республиканцы хотят привлечь Блинкена к ответственности

Председатель комитета по иностранным делам Палаты представителей Конгресса США Майкл Маккол (республиканец от штата Техас) угрожает привлечь госсекретаря Энтони Блинкена к ответственности за неуважение к законодательной ветви власти в рамках расследования обстоятельств вывода американских войск из Афганистана. Об этом сообщила в понедельник телекомпания CNN со ссылкой на письмо Маккола Блинкену, передает Day.Az.

Маккол утверждает, что Госдепартамент не предоставил комитету все документы, относящиеся к выводу войск из Афганистана. Конкретно речь идет о письме сотрудников американского посольства в Афганистане, датированном мартом 2021 года, в котором высказывались предположения, что Кабул будет быстро взят силами движения "Талибан", если войска США полностью покинут страну.

Маккол уже дважды требовал передать документ. Блинкен ранее отказался предоставлять полный текст письма, поскольку это может раскрыть каналы обмена информацией между дипломатами и центральным аппаратом внешнеполитического ведомства США. Конгрессмен намерен обвинить госсекретаря в неуважении к Конгрессу, если тот снова проигнорирует требование. Неуважение к Конгрессу является уголовным преступлением, которое может наказываться штрафом до $100 тыс. и тюремным заключением сроком до одного года.

Предыдущая вашингтонская администрация и "Талибан" подписали 29 февраля 2020 года в Дохе мирное соглашение. США и их союзники по коалиции обязались вывести в течение 14 месяцев все войска из Афганистана. Талибы в свою очередь гарантировали, что не станут использовать афганскую территорию для действий, представляющих угрозу безопасности американцев и их союзников.

Президент США Джо Байден объявил 14 апреля 2021 года, что принял решение завершить операцию в Афганистане, ставшую самой продолжительной зарубежной военной кампанией в американской истории. США начали ее в октябре 2001 года. Вывод американских войск начался в мае 2021 года. Основные боевые части США и НАТО были выведены оттуда в 2014 году.

Движение "Талибан" развернуло масштабную операцию по установлению контроля над Афганистаном после объявления Соединенными Штатами о намерении вывести свои силы. 15 августа 2021 года президент Афганистана Ашраф Гани бежал за рубеж, а талибы без боя вошли в Кабул. Военнослужащие США к началу сентября 2021 года полностью оставили Афганистан, завершив свое почти 20-летнее присутствие в этой стране.