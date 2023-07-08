Большие города Ирана становятся последней надеждой для безработных

Поскольку Иран борется с тяжелой экономической ситуацией, когда все большее число предприятий закрывается на фоне стремительного роста инфляции и ослабления национальной валюты, многие образованные иранцы переезжают в более крупные города в поисках лучших возможностей для заработка.

Как передает Day.Az со ссылкой на иранские СМИ, Сейед Али входит в число сотен тех, кто мигрировал в Тегеран в надежде найти работу.

Он бродит по шоссе и улицам столицы, неся в руках кусок картона с надписью: "Брат! Я иранец. Я безработный уже 20 месяцев, и моя семья считает, что у меня скромная работа. Осталась ли работа для меня? Большое спасибо, мои дорогие друзья. Пожалуйста, помолитесь за менее удачливых. Я также могу выполнять работу по дому".

Многие образованные иранцы, такие как Сейед Али, прибегают к работе в качестве домашней прислуги и уличных торговцев, потому что они не могут найти достойную работу.

Несмотря на заявления правительства о снижении безработицы, реальность, нарисованная официальными данными, говорит о другом.

В отчете веб-сайта финансовых новостей Eco Iran сравнивается ситуация с безработицей и создание рабочих мест в период с 2021 по 2022 год.

"Уровень безработицы в городских районах страны увеличился зимой прошлого года по сравнению с зимой 2021 года, в то время как за тот же период времени безработица в селах снизилась", - говорится в сообщении.

Однако это снижение не свидетельствует о создании рабочих мест в сельской местности, а скорее является результатом ухода людей с сельского рынка труда.

Согласно отчету, средний уровень безработицы в Иране составляет 40 процентов среди лиц старше 15 лет.

Многие сельские жители решают покинуть свои дома и семьи и переехать в большие города по разным причинам, в том числе из-за многолетних засух и проблем, связанных с сельским хозяйством.

Тегеран является предпочтительным местом для тех, кто ищет возможности трудоустройства.

С университетским дипломом в кармане Надер покинул свою деревню недалеко от западного города Керманшах, чтобы поселиться в столице, где работает уборщиком.

По данным официального статистического центра Ирана, провинция Керманшах отличается самым высоким уровнем безработицы в стране.

Текущий уровень безработицы там составляет 14,2 процента. Безработица превышает 10 процентов в семи других иранских провинциях.

Иранские женщины также сталкиваются с растущими трудностями при поиске работы.

У Моны степень магистра психологии, но она не может найти работу в своем родном городе Лахиджан, недалеко от Каспийского моря.

Последние три года она работала продавцом товаров для здоровья и косметики в Тегеране. Чтобы свести концы с концами, эта молодая женщина делит квартиру с тремя подругами в центральном районе. "Учитывая мои доходы и расходы, достижение финансовой независимости кажется невозможным", - говорит Мона.